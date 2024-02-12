Ту-95МС ВКС России совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Полет носил плановый характер

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, пятичасовой полет прошел в строгом соблюдении международных правил использования воздушного пространства.

На отдельных этапах маршрута стратегических ракетоносцев сопровождали истребители иностранных государств.

Исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт ранее заявил, что Военно-воздушные силы блока свыше 300 раз в 2023 году участвовали в перехвате российских военных самолетов в Европе. При этом в альянсе признали, что в большинстве случаев с российскими самолетами речь шла о безопасных ситуациях, участники которых повели себя профессионально.

6 февраля сообщалось, что Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Полет продолжался более десяти часов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"