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Пресс-секретаря Meta внесли в реестр экстремистов и террористов

15:06
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Ранее он был заочно арестован

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta (организация запрещена в России – прим. ред.) Энди Стоуна в перечень террористов и экстремистов.  

Информация об этом следует из реестра Росфинмониторинга. Ранее Стоуна объявили в розыск по уголовной статье, передает ТАСС. В конце 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по обвинению в экстремизме.

В марте 2022 году в России было возбуждено уголовное дело после призывов сотрудников Meta к насилию и убийствам россиян.

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