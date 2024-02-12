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Освободиться от ненужного: Что надо и что нельзя делать на Трехсвятие

15:21
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Устраивать стирку не рекомендуется

Освободить свой дом от всего ненужного – такую традицию стараются соблюдать в России на церковный праздник Трехсвятие. Считается, что у исполнивших наказ весь год будет легким и денежным.

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12 февраля православные верующие чтят память сразу трех святых — Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. В церковном календаре он называется Собор трех святителей или Трехсвятие, в народе же его именуют Васильев день.

В в XI–XII веках в Константинополе велись споры о первенстве между отцами церкви. Распри пресек Иоанн Мавропод, митрополит Евхаитский. Ему явились трое святых и попросили чтить их в один день -ведь все трое одинаково равны перед Господом.

Запретов на работу в этот день, в отличие от других праздников, нет. Можно работать по дому — делать генеральную уборку, наводить порядок в шкафах, переставлять мебель. Старые вещи и обувь необходимо раздать неимущим или выбросить.

Как и во всякий православный праздник, важной традицией на Трехсвятие остается примирение. Рекомендуется уладить все разногласия, проводить время в кругу семьи. На стол обычно подавали блюдо из дичи, начиненное грибами, яблоками или капустой.

Некоторые запреты в этот день все же есть. Так, считается, что нельзя стирать - вместе с водой можно выплеснуть здоровье и удачу. Мужчинам обычай не велит в этот день охотиться. А женщинам, которые увлекаются шитьем или вязанием, лучше отложить это занятие.

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