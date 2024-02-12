В Польше призвали ЕС готовиться к выходу США из НАТО

Европа должна быть готова справляться без американского зонтика

Пакет помощи Украине почти дотащили до кассы. Где заплатить придётся американскому избирателю. Законопроект о выделении Киеву свыше 60 млрд долларов прошёл очередное процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Заседания по воскресеньям Сенат Конгресса США проводит в исключительных случаях. И теперь американские СМИ строят догадки. В тот же день вся страна смотрела финал Супербоула. А вдруг сенаторы решили воспользоваться моментом? Пока внимание нации было приковано к самому популярному в США спортивному событию, они спокойно проголосовали. За проект, который, как сегодня убеждают электорат, принесёт только пользу.

"Многие зациклились на том, что это якобы деньги для Украины. Но это деньги на нашу национальную безопасность. 75% этих денег останутся в США. Они пополнят наши запасы и окажут поддержку нашей оборонной промышленности. Деньги пойдут Израилю и Украине, а они закупают оружие напрямую у Соединённых Штатов", - заявил сенатор Конгресса Маркуэйн Маллин.

Впереди законопроект ждёт окончательное голосование. И если его одобрят, он отправится в Палату представителей. Сроками политики не ограничены. Но есть предположения, что "наверху" их просят поторопиться. Скоро вторая годовщина начала военных действий на Украине. Для Вашингтона преподнести своим подопечным в Киеве такой подарок было бы эффектным жестом. Характерно, что инициативу о выделении 20 млрд долларов на обеспечение безопасности границы с Мексикой сенаторы не поддержали. И эту карту, вне сомнения, теперь разыграет Дональд Трамп. Который делает всё более громкие заявления. Например, такое: когда он станет президентом, Штаты не будут защищать партнёров по НАТО, которые не платят взносы.

Европейцы ожидаемо захлебнулись от возмущения. "НАТО не может быть военным альянсом, где выбирают "из предложенного меню"... Или зависеть от шуток бывшего президента США", - отметил Жозеп Боррель.

Каждая страна - член НАТО, согласно общей договорённости, должна тратить на оборону минимум 2% ВВП. Но многие до этого показателя не дотягивают. Реакция на слова Трампа о многом говорит. В альянсе назревает конфликт. И дело не только в финансовых спорах. Экс-глава Польши высказался, что ЕС нужно готовиться к геостратегической революции. К тому, что США могут выйти из НАТО.

"Европа должна быть готова справляться без американского зонтика. Подтекст требований Трампа заключается в том, что деньги альянса должны идти Америке. Мы же должны больше думать о формировании европейских военных сил", - заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.

О том же пишет сегодня Bloomberg. Всё больше стран ЕС хотели бы большей стратегической автономии от США в вопросах обороны. Норберт Рётген, депутат Бундестага, высказался прямо - НАТО грозить экзистенциальный кризис, если Трамп станет президентом. Байден, конечно, не упустил возможности использовать заявление соперника против него же.

Но у Байдена шансов на выборах всё меньше. Согласно опросам, американцы считают, что он куда хуже, чем Трамп в вопросах экономики, миграции, обороны. Не утихают споры и вокруг возраста действующего президента Соединённых Штатов: ему 81 год. Журналисты New York Times решили, что честнее спросить ровесников Байдена, может ли он успешно выполнять свои функции. Опрошенные признались: они замечают, что у лидера США проблемы с памятью. По себе они знают, как ему тяжело взбираться по лестнице. Беспокоятся, а не хватит ли президента удар, когда ему сообщат об очередном случае стрельбы? В итоге, 70% опрошенных согласились, что президент слишком стар.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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