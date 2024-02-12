Вашингтон и Лондон пытаются продвинуть эту идею в G7

США и Великобритания убеждают другие страны "Большой семерки" (G7) учредить должность спецпосланника по Украине. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказали в Службе внешней разведки России.

В ведомстве сообщили, что такой спецпосланник, по замыслу Лондона и Вашингтона, будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому, причем ему предстоит блокировать не согласованные с США и Британией шаги украинского руководства.

В качестве претендента на должность такого спецпосланника по Украине Запад рассматривает генсека НАТО Йенса Столтенберга, который после окончания своего мандата сам хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве, сообщает ТАСС.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев отмечал, что запрет Киева на переговоры с Россией и продолжение военного конфликта на Украине выгодны для англосаксов. Это открывает для них перспективы многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса, а также получение госзаказов на восстановление инфраструктуры этой страны.

При этом российский постпред при ООН Василий Небензя указывал, что Украина — лишь полигон для испытаний вооружений и военной техники НАТО, а также для "битвы против России чужими руками до последнего украинца".

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