В их числе находится заместитель британского министра обороны

Российские власти решили ввести персональные санкции в отношении представителей военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании. Об этом в понедельник, 12 февраля, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве подчеркнули, что это ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в русле которого британские политики "не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране".

В черный список включены, в частности, замминистра обороны Великобритании Джеймс Картлидж, замначальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, командующий подводными силами Великобритании Саймон Асквит.

Полный перечень подсанкционных британцев представлен на официальном сайте МИД России.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко ранее предупредил, что МИД подготовит ответ на анонсированный Брюсселем тринадцатый пакет санкций Евросоюза. В частности, будут приняты решения, направленные на минимизацию воздействия ограничительных мер.

Российский лидер Владимир Путин указывал на то, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, тем более что Россия не закрывается от США, Канады, от европейских стран, подчеркнул президент.

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