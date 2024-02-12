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В Киеве признали опасность для Украины интервью Путина Карлсону

15:44
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Оно повлияет на американского избирателя

Мнение общественности и политиков в США может претерпеть изменения под влиянием интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Этого опасается советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко.

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Опасность в том, считает Лещенко, что интервью российского лидера сможет сформировать соответствующее мнение у американских избирателей – и тогда политикам придется к ним прислушаться. Граждане США согласятся с заявлениями российского президента, что войну надо остановить, прекратив помощь Украине. Новая администрация так и сделает – при этом сбережет деньги американцев и жизни украинцев, отмечает представитель украинской администрации.

Лещенко подчеркнул, что не следует интервью Путина недооценивать. Он уверен, что это окажет влияние на избирателей в США, а также поможет Карлсону пройти кастинг на роль вице-президента при Дональде Трампе – если, конечно, республиканец победит на президентских выборах, передает ТАСС.

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