Это подтверждают найденные в Мариуполе документы

Крупные фармацевтические компании, открывшие представительства на Украине, превратили страну в испытательный полигон. У российской стороны есть документы, подтверждающие испытания ядовитых препаратов на мирных жителях, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

По словам депутата, Украина стала полигоном для всяких изуверских испытаний, которые проводят западные компании. В Госдуме неоднократно поднимался вопрос о лабораториях на территории Украины, где разрабатывалось бактериологическое и химическое оружие. Оно испытывалось на мирных жителях, на пленных, на раненых.

Ранее сообщалось о найденных в больнице Мариуполя документах. Из них следует, что пациенты психиатрического отделения на протяжении нескольких лет были участниками медицинских испытаний ревматологических препаратов для крупных западных фармкомпаний.

В Совбезе России ранее заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ. Вашингтону приходится менять дислокацию объектов и маскировать свою деятельность. Что же касается украинского президента Владимира Зеленского и его команды – это тот механизм, через который западное сообщество уничтожает украинский народ, приводят слова депутата "Известия".

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