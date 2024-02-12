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США превратили Украину в полигон для испытаний ядовитых препаратов

16:22
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Это подтверждают найденные в Мариуполе документы

Крупные фармацевтические компании, открывшие представительства на Украине, превратили страну в испытательный полигон. У российской стороны есть документы, подтверждающие испытания ядовитых препаратов на мирных жителях, заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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По словам депутата, Украина стала полигоном для всяких изуверских испытаний, которые проводят западные компании. В Госдуме неоднократно поднимался вопрос о лабораториях на территории Украины, где разрабатывалось бактериологическое и химическое оружие. Оно испытывалось на мирных жителях, на пленных, на раненых.

Ранее сообщалось о найденных в больнице Мариуполя документах. Из них следует, что пациенты психиатрического отделения на протяжении нескольких лет были участниками медицинских испытаний ревматологических препаратов для крупных западных фармкомпаний.

В Совбезе России ранее заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ. Вашингтону приходится менять дислокацию объектов и маскировать свою деятельность. Что же касается украинского президента Владимира Зеленского и его команды – это тот механизм, через который западное сообщество уничтожает украинский народ, приводят слова депутата "Известия".

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