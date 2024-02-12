Подведены итоги цифровой платформы "Мой экспорт" за 2023 год

Более 115 тысяч оказанных услуг и свыше 12 тысяч новых пользователей

Количество зарегистрированных компаний на платформе "Мой экспорт" за 2023 год выросло на 12 тысяч. Сейчас экосистемой пользуются 26 тысяч юридических лиц и ИП. В течение ушедшего года им было оказано более 115 тысяч услуг, а общее количество за все время работы платформы (три года) превышает 140 тысяч. Проект реализуется при поддержке Фонда "Росконгресс".

"Мой экспорт" — это платформа Российского экспортного центра (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), которая предоставляет экспортерам возможность получить онлайн-доступ к государственным и другим услугам, необходимым для выхода компаний на международный рынок. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в РФ, может воспользоваться услугами цифровой платформы. Сервисы на платформе предназначены как для потенциальных экспортеров, так и для начинающих и продвинутых компаний, которые уже ведут внешнеэкономическую деятельность в сфере несырьевого неэнергетического экспорта.

В 2023 году на платформу в действующие сервисы добавили 12 услуг и предоставили пользователям три абсолютно новых сервиса. Их общее число уже превышает 110. Среди услуг, появившихся в 2023 году, в частности, услуги ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНКа ("Предэкспортное финансирование", "Финансирование дебиторской задолженности", "Гарантия в пользу налоговых органов (возврат НДС)", "Гарантия возврата аванса", "Гарантия исполнения обязательств", "Гарантия платежа", "Тендерная гарантия"), а также новые меры поддержки. В 2023 году переведены в цифровой вид четыре востребованные меры поддержки: транспортировка промышленной продукции, транспортировка через порты СЗФО, сертификация продукции АПК и размещение в павильонах АПК за рубежом.

На платформе также обеспечен доступ к оплате счетов и персонализированным предложениям для экспортеров. Запущен проект по интеграции "Моего экспорта" с регионами. Первые соглашения были заключены с Санкт-Петербургом, Московской и Архангельской областями.

"За 2023 год платформа „Мой экспорт“ благодаря усовершенствованиям стала еще ближе к своей цели — стать идеальной цифровой площадкой для успешного экспортного бизнеса. Наша платформа постоянно совершенствуется, и мы ожидаем, что количество пользователей будет продолжать расти. Новые функции привлекают все больше пользователей, которые остаются благодаря полезности нашей экосистемы", — уточнила генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.

Самыми популярными услугами, оформленными за 2023 год, стали получение фитосанитарного сертификата, компенсация участия в выставках и бизнес-миссиях, аналитические отчеты о товарно-страновом профиле со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, государственная поддержка транспортировки промышленных товаров и товаров АПК, а также анализ возможностей экспорта по выбранному товару и учебные пособия Школы экспорта РЭЦ.

В 2024 году продолжится развитие платежного сервиса, перевод "в цифру" услуг от региональных Центров поддержки экспорта, которые сейчас работают в 82 регионах страны. Планируется, что на платформе появятся новые программы по обучению ВЭД от Школы РЭЦ. Пополнится перечень цифровых финансовых продуктов от Группы РЭЦ — в онлайн-формате можно будет получить дополнительные услуги по страхованию и кредитно-гарантийной поддержке.

Напомним, платформа "Мой экспорт" создана для того, чтобы перевести из бумажного вида в электронный и упростить доступ экспортеров к государственным сервисам и мерам поддержки. Здесь экспортер может получить нужную ему услугу буквально в несколько кликов. Кроме того, платформа предлагает инструменты для анализа и прогнозирования спроса на продукцию на различных рынках, что помогает выстраивать эффективную стратегию экспорта.

Платформа появилась в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Над появлением платформы совместно с РЭЦ работали одиннадцать профильных министерств, федеральных органов исполнительной власти и деловых объединений, в том числе Минпромторг РФ, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФТС и ФНС.

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