Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Петросяна

Юмориста прооперируют

Евгению Петросяну сделают операцию. 78-летний юморист попал в больницу с переломом предплечья со смещением, теперь в его руку врачи намерены поставить титановые пластины.

Об экстренной госпитализации артиста стало известно утром 12 февраля. Накануне Петросян гулял в центре Москвы, упал и повредил руку.

Операция, по данным Telegram-канала Mash, назначена на конец недели. Раньше этого срока хирургическое вмешательство невозможно: как говорят врачи, ограничения вызваны тем, что Петросян принимал определенные медикаменты.

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