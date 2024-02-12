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Собянин: Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет

16:35
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Сотрудники занимаются сохранением исчезающих популяций

В Московском зоопарке живут свыше 1,2 тысячи видов животных и птиц. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Московскому зоопарку в этом году исполняется 160 лет. Любимое многими место в столице – не просто выставка животных. Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель – вернуть представителей вида в естественную среду обитания", - сообщил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что рождаемость животных в Московском зоопарке выросла вдвое за девять лет.

"Особым событием прошлого года стало рождение панды Катюши. Детеныши также появились у дальневосточных леопардов, амурских тигров, манулов, орангутанов", – добавил Собянин.

В январе панде из Московского зоопарка выбрали имя. В голосовании, которое проходило на портале "Активный гражданин", участие приняли порядка 380 тысяч горожан. Сейчас панда чувствует себя хорошо.

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