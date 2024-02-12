Консультации для физлиц по декларированию доходов пройдут в офисах "Мои документы"

Эксперты разберут профильные вопросы

В феврале, марте и апреле 2024 года в офисах центров "Мои документы" специалисты московских налоговых инспекций проведут тематическое информирование физических лиц.

Эксперты разберут вопросы, связанные с декларированием доходов за 2023 год, получением имущественных и социальных налоговых вычетов, а также с заполнением декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) с помощью личного кабинета налогоплательщика. Также работники инспекций расскажут обо всех тонкостях получения льгот по имущественным налогам физлиц.

Встречи со специалистами пройдут 27 февраля, 26 марта и 16 апреля с 12 до 20 часов по следующим адресам:

Северный административный округ

Флагманский офис САО: Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8, ТРЦ "Метрополис", 1-й этаж;

Центр госуслуг района Головинский: Головинское шоссе, дом 5, ТЦ "Водный";

Центр госуслуг районов Восточное Дегунино и Бескудниковский: улица Дубнинская, дом 40а, корпус 1;

Центр госуслуг района Отрадное: улица Декабристов, дом 12;

Центр госуслуг района Северное Медведково: улица Полярная, дом 31, корпус 1.

Восточный административный округ

Флагманский офис ВАО: Щелковское шоссе, дом 75, ТРЦ "Щелковский" 4-й этаж;

Центр госуслуг района Преображенское: улица Малая Черкизовская, дом 14;

Центр госуслуг района Сокольники: улица Стромынка, дом 2.

Юго-Восточный административный округ

Флагманский офис ЮВАО: Рязанский проспект, дом 2 ,корпус 3, ТЦ "Город", 1-й этаж;

Центр госуслуг района Выхино-Жулебино: Жулебинский бульвар, дом 25;

Центр госуслуг района Марьино: улица Люблинская, дом 100.

Южный административный округ

Флагманский офис ЮАО: Кировоградская улица, дом 13 АТЦ "Коламбус", 3-й этаж;

Центр госуслуг района Зябликово: улица Мусы Джалиля, дом 21;

Центр госуслуг района Нагатинский Затон: Нагатинская улица, дом 27.

Юго-Западный административный округ

Флагманский офис ЮЗАО: Новоясеневский проспект, дом 1, ТРЦ "Спектр", 3-й этаж;

Центр госуслуг района Северное Бутово: улица Куликовская, дом 6, ТЦ "Алфавит", 4-й этаж;

Центр госуслуг района Ясенево: Новоясеневский проспект, дом 9.

Западный административный округ

Флагманский офис ЗАО: улица Ярцевская, дом 19 ТРЦ "Кунцево Плаза", 2-й этаж;

Центр госуслуг района Тропарево-Никулино: улица Покрышкина, дом 4.

Северо-Западный административный округ

Флагманский офис СЗАО: улица Сходненская, дом 56, ТРЦ "Калейдоскоп", 4-й этаж;

Центр госуслуг района Митино: Новотушинский проезд, дом 10;

Центр госуслуг района Хорошево-Мневники: проспект Маршала Жукова, дом 35, корпус 1.

Центральный административный округ

Флагманский офис ЦАО: Пресненская набережная, дом 2, ТРЦ "Афимолл Сити", 1-й этаж.

Центр госуслуг района Тверской: Настасьинский переулок, дом 7.

Центр госуслуг района Таганский: Бульвар Энтузиастов, дом 2.

Центр госуслуг района Крюково: город Зеленоград, Привокзальная площадь, дом 1.

Кроме того, 27 февраля, 26 марта, а также 23 апреля с 10 до 18 часов встречи пройдут в Центре госуслуг поселения Московский, расположенном по адресу 3-й микрорайон, дом 21.

Еще одно информирование состоится 26 февраля, 27 марта и 24 апреля с 10 до 18 часов в Центре госуслуг поселения Сосенское по адресу поселок Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 23.

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