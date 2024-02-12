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Россия запретит въезд в страну членам нежелательных организаций

17:22
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Нежелательными могут быть признаны все организации с иностранным госучастием

Иностранные организации, учредителями которых являются государственные органы, могут быть признаны нежелательными в России. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. Изменения предлагается внести в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России".

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Как пояснил председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев, действующие  сейчас в России нормы позволяют признавать нежелательной только иностранные неправительственные организации.

Также предлагается внести поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", передает ТАСС. В соответствии с изменениями, въезд в Россию будет запрещен членам любой зарубежной иностранной организации, признанной нежелательной в соответствии с новой трактовкой закона.

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