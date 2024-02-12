Отрицающий присутствие пленных на борту сбитого Ил-76 Киев попросил вернуть их тела

В ГУР признали, что подают соответствующие запросы

Киев обращается к Москве с просьбой о возвращении тел украинских военнопленных, погибших в катастрофе ИЛ-76. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов телеканалу "Общественное".

При этом украинская сторона отрицает, что на сбитом ВСУ российском военно-транспортном самолете были пленные украинские военнослужащие. 9 февраля New York Times опубликовала статью с подтверждением того, что Ил-76 был сбит американской ракетой Patriot. И тут же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов стал отрицать присутствие пленных на этом самолете.

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский Ил-76, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шестеро членов экипажа, погибли. Как сообщила New York Times со ссылкой на официальных лиц США, Ил-76 был сбит ракетой Patriot. Также американские чиновники признают вероятным, что на борту на самом деле были украинские пленные, передает РИА Новости.

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