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Такер Карлсон расхвалил Москву на саммите в Дубае

18:27
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Российская столица лучше любого города в США

Такер Карлсон никогда раньше не был в Москве. Российская столица произвела шоковое впечатление, признался американский журналист. По его словам, крупнейший город Европы с населением в 13 миллионов человек  производит намного более приятное впечатление, чем любой город в США.

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Журналист отметил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее американских городов. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США, заявил Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Но, тем не менее, переезжать в Россию из Америки он не собирается, передает РИА Новости.

В ночь на 9 февраля Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным. Оно появилось на сайте журналиста, а затем в соцсети X и на YouTube. Число просмотров видео в Х превысило 196 миллионов. Также интервью с российским президентом появилось на сайте Кремля.

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