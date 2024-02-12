Москву накрыл ледяной дождь

Коммунальные службы обрабатывают дороги и тротуары реагентами

Российскую столицу накрыл ледяной дождь - из-за гололедицы в Москве и области действует желтый уровень опасности. Жителей просят быть осторожнее и, по возможности, не пользоваться личным транспортом. Ливни с мокрым снегом обрушились сразу на несколько регионов страны. В результате сотни тысяч людей остались без света, улицы городов превратились в каток.

Для жителей целого ряда регионов центральной части России - на коньках, скорее всего, быстрее и безопасней добраться на работу или, например, домой. Общественный транспорт не всегда может преодолеть ровную дорогу с минимальным уклоном. Автобус надрывно воет трансмиссией и никуда не едет. А то, что двигается, так это его всего пара людей толкают вбок. Ледяной дождь сковал Воронежскую область.

Отец своего ребёнка до детского сада довёл. Там дворники успели посыпать дорожки песком. Обратный путь не тернист, но очень опасен. В таких условиях: если упал - уже можно и не подняться.

В Ростовской области тот же самый ледяной дождь в буквальном смысле наломал дров. Ветки деревьев не выдерживали тяжести и падали, обрывая линии электропередачи. Света были лишены 240 тысяч жителей региона. С последствиями до сих пор борются 200 аварийных бригад, в том числе и прибывшие на помощь коллегам из соседних областей.

В Шахтах кроме отключения электричества были перебои с отоплением. На всей территории Ростовской области действует штормовое предупреждение. Сильный дождь, мокрый снег и в перспективе похолодание.

Этот атмосферный фронт пришёл и в московский регион. Синоптики, коммунальщики, врачи, инспекторы ГИБДД - да все городские службы призывают быть осторожней после ледяного дождя.

Коммунальные службы обрабатывают дороги и тротуары реагентами. Крыши и карнизы расчищают от наледи. Однако относительно тёплая погода продлится недолго. Уже завтра в столице вновь существенно похолодает. Что не успело замёрзнуть сегодня, может замёрзнуть завтра. Поэтому коммунальщики на круглосуточном дежурстве.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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