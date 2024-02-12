Минюст признал нежелательной деятельность в России трех иностранных НПО

Ранее аналогичное решение вынесла Генпрокуратура

Нежелательной на территории России признана деятельность еще трех иностранных неправительственных организаций. Черный список пополнил Минюст, теперь в перечне 140 иностранных НПО.

В список на сей раз попала неправительственная германская организация Russian Election Monitor. В перечне также зарегистрированное в Чехии издание Mnenie media z.s. ("Мнение медиа", интернет-журнал Doxa).

Компанию вышеупомянутым составила британская правозащитная организация Article 19. Все три иностранные НПО ранее удостоились соответствующего вердикта Генпрокуратуры, которая также признала их деятельность нежелательной на территории России.

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