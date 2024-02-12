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Более 40 млрд рублей направят на модернизацию соцобъектов на Дальнем Востоке

22:22
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Этот вопрос обсудил Михаил Мишустин

Более 40 миллиардов рублей будет направлено на развитие партнерских программ с частными инвесторами на Дальнем Востоке. Об этом сегодня рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Речь идёт о строительстве и модернизации детских садов, школ, больниц, поликлиник, дороги, а также благоустройстве.

Ещё одна тема совещания - льготное кредитование аграриев. На эти цели будет направлено 20 миллиардов рублей. Глава государства неоднократно отмечал необходимость эффективней применять инструменты господдержки АПК. Выделенные средства фермеры смогут использовать в том числе для проведения сезонных полевых работ.

"Такое финансирование позволит реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли, не только наращивать объёмы производства, но и увеличить переработку сельскохозяйственного сырья на отечественных мощностях. Обращаю внимание, что ресурсы надо оперативно довести до аграриев, и прошу держать выполнение этой задачи на контроле, чтобы потребители в России и дальше были обеспечены качественными и разнообразными продуктами питания", - заявил Мишустин.

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