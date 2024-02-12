ФСБ задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле

Задержанный ранее был судим за хулиганство

Уголовное дело по статье о диверсии возбудил следственный отдел УФСБ России по Тульской области в отношении гражданина Белоруссии. Мужчина 1998 года рождения причастен к поджогу тяговой электроподстанции в Туле.

Подозреваемого задержали в Воронеже. Следствие установило, что он по заданию украинских спецслужб 6 февраля 2024 года в городе Туле устроил поджог тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети". Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, гражданин Белоруссии ранее был судим за хулиганство с применением оружия, взрывчатых либо горючих веществ. Отбыв наказание, он в январе 2024 года установил контакт с сотрудником украинских спецслужб и получил задание - за денежное вознаграждение совершить диверсии и теракты на объектах гражданской инфраструктуры России, передает ТАСС.

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