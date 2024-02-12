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Камала Харрис заявила о готовности подменить забывчивого Байдена

20:18
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Вице-президент уверена, что выполняет свою работу качественно

Камала Харрис готова исполнять обязанности главы американского государства. Вице-президент США выступила с таким заявлением на фоне все возрастающей обеспокоенности избирателей в связи с возрастом президента Джо Байдена.

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Большинство граждан США считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока. По данным опроса телеканала ABC News, такого мнения придерживаются 86% американцев. При этом 59% респондентов убеждены, что не только Байден, но и претендующий на выдвижение от республиканцев Дональд Трамп очень стары для борьбы за пост главы государства.

Камала Харрис заявила изданию The Wall Street Journal, что выполняет свою работу качественно. Более того - следящие за ее работой признают способность вице-президента руководить. Американские СМИ отмечают, что в последнее время спектр обязанностей Харрис заметно расширился: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до ситуации на Ближнем Востоке.

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