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IT-гиганты превратили Украину в военную лабораторию ИИ

21:00
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Компании испытывают свои наработки

Западные техногиганты испытывают на Украине свои наработки в военной сфере, включая систему для распознавания лиц. Страну превратили в военную лабораторию искусственного интеллекта, пишет The Time.

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По данным издания, в первые же месяцы конфликта в Киев прибыл глава Palantir Technologies, чтобы получить разрешение на обработку массивов данных с БПЛА, радаров и спутников. На их основе искусственный интеллект учится обнаруживать передвижение войск и артиллерийский огонь.

За то, чтобы вывести ИИ и прочие технологии из украинского ВПК, тоже придется заплатить. Фактически, частные корпорации взяли контроль над всей украинской разведкой и военной сферой, чтобы зарабатывать на них и после конфликта.

Не упустили шанса также Microsoft, Amazon, Google, Starlink и Clearview. Они активно сотрудничали с киевским режимом в плане отражения кибератак – переносили важные данные на облачные сервисы. Кроме того, украинское министерство цифровой информации при поддержке западных техногигантов собрало "IT-армию" из 400 000 хакеров-добровольцев.

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