Автомобилистам в Москве посоветовали пересесть на городской транспорт

В столице - ледяной дождь

Москвичам посоветовали передвигаться по городу на общественном транспорте. На столицу обрушился ледяной дождь, синоптики заявляют, что он будет идти до утра.

В столичном департаменте транспорта уточняют, что метро, МЦК и МЦД работают штатно. Автобусы и такси используют выделенные полосы, так что передвигаются быстрее личных автомобилей.

Москвичей, которые все же сели за руль, просят быть аккуратнее. В дептрансе напомнили, что надо избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"