Сбито 77 дронов

Подразделения группировки войск "Днепр" в течение минувшей недели продолжали наносить удары по противнику из всех видов вооружений. Авиация, артиллерия, операторы БПЛА поражали места дислокации личного состава врага, склады и боевые позиции на правом берегу Днепра, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным главы региона, общие потери ВСУ на этом участке за неделю составили до 500 военнослужащих. Также уничтожено 34 украинские лодки и 77 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. По некоторым данным, был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, появилась информация о мощном взрыве в центре Киева, работала система противовоздушной обороны.

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