ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ потеряли под Херсоном за неделю до 500 боевиков

21:55
  • понедельник
  • 12 февраля 2024

Сбито 77 дронов

Подразделения группировки войск "Днепр" в течение минувшей недели продолжали наносить удары по противнику из всех видов вооружений. Авиация, артиллерия, операторы БПЛА поражали места дислокации личного состава врага, склады и боевые позиции на правом берегу Днепра, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Артиллеристы нанесли удары по позициям ВСУ под Херсоном
БПЛА сбит у расположения подразделения Росгвардии в Херсонской области

По данным главы региона, общие потери ВСУ на этом участке за неделю составили до 500 военнослужащих. Также уничтожено 34 украинские лодки и 77 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. По некоторым данным, был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, появилась информация о мощном взрыве в центре Киева, работала система противовоздушной обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские войска в зоне СВО
Российские войска в зоне СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.