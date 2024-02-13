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Депутат Делягин о помощи США Украине: американцы выделяют деньги самим себе

08:49
  • вторник
  • 13 февраля 2024

ВПК Штатов чувствует себя прекрасно

Смогут ли американские политики договориться между собой о выделении Украине 60-миллиардной помощи? Как европейские покровители Киева без участия Вашингтона будут решать вопросы с поставками оружия? И каких действий можно ждать от украинской армии после замены ее главнокомандующего?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы Михаил Делягин.

"Штатами Украине будет выделено 60 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов пойдут на американский военно-промышленный комплекс, а Украина получит это в железе. Если получит. И еще непонятно, в какие сроки. Эти деньги выделены в основном американцам. Потому что и демократам, и республиканцам нужны деньги. И вот вам пожалуйста - Украина с Израилем", - отметил парламентарий.

Полный комментарий Михаила Делягина смотрите в видео

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