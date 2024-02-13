На пути Украины к светлому будущему встали польские фермеры

Забастовка началась 9 февраля

Украину - на словах, по крайней мере - поддерживают всем европейским домом. Политики только об этом и говорят. Многие все еще пытаются разглядеть в туманном будущем некую победу, которую Киев вот-вот одержит. Нужно только денег, и побольше.

Но картину европейского единства портят рядовые граждане. Польские фермеры в едином порыве, вооружившись болгарками, вскрыли фуры с украинской сельхозпродукцией около пограничного пункта "Ягодин-Дорогуск". Из каждой машины высыпалось не менее трех тонн пшеницы. Мэр Львова Андрей Садовой назвал поляков "пророссийскими провокаторами".

"Наше терпение кончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества", - заявили в профсоюзе фермеров Польши.

Забастовка польских фермеров началась 9 февраля. Отступать труженики аграрного сектора не намерены.

Еврокомиссия решила продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины еще на год. Демпинговые цены на украинское зерно, масло, другую сельхозпродукцию подталкивают европейских фермеров к разорению.

У поляков спросили: поддерживают ли они все еще вступление Украины в Евросоюз? 53 процента опрошенных граждан Польши ответили - до окончания конфликта и обсуждать нечего.

Главный европейский донор украинского проекта Германия предпочитает не замечать своих фермеров, которые перекрывают трассы, возмущаясь тем, что родное правительство больше думает об Украине, чем о немецких тружениках. Бастуют работники железных дорог, компании "Люфтганза". Но ответ у правительства Шольца один: мы и дальше должны поддерживать Украину.

Bloomberg констатирует: дни Германии как промышленной сверхдержавы сочтены. Закрываются мелкие и крупные, средние, малые производства. Тысячи немцев пополняют списки безработных. Трубные, химические заводы отправляют людей на улицу и останавливают производственные линии. А еще те же поляки требуют от Берлина компенсацию за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. Цена вопроса - более триллиона евро. Такая она, европейская солидарность.

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