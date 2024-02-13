В ближайшее время его двигатели включатся на торможение

Грузовой корабль "Прогресс" отстыковался от Международной космической станции и отправился в свободный полет.

В ближайшее время его двигатели включатся на торможение, он сойдет с орбиты и будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

Российский грузовик в конце августа прошлого года доставил на МКС около двух с половиной тонн грузов, провел восемь коррекций орбиты станции. А теперь он освободил место для другого "Прогресса".

Ракета носитель "Союз" уже установлена на стартовый стол на космодроме Байконур. Новый транспортник должен отправится к станции 15 февраля.

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