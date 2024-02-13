На краснолиманском противник за сутки потерял до 290 боевиков
На донецком направлении российские войска отбили 13 атак ВСУ и улучшили свое положение в районе Богдановки, Георгиевки и Белогоровки. На краснолиманском противник за сутки потерял до 290 боевиков, три БМП и 9 автомобилей. Артиллерия точно отработала по 140 вражеским целям.
На артемовском направлении бронегруппа Уссурийских десантников уничтожила взводный опорный пункт ВСУ. Националистов в районе Андреевки обнаружила разведка с помощью беспилотника. В указанный район выдвинулись экипажи на боевых машинах пехоты третьего поколения. Подавив оборонительные позиции неприятеля из 100-миллиметровой пушки, бойцы ВДВ ударили прямой наводкой из спаренных 30-ти миллиметровых орудий. Большинство радикалов ликвидированы, часть - бежала с поля боя.
На купянском направлении расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки "Запад" нанесли массированный удар по скоплению живой силы противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ. 122-миллиметровые реактивные снаряды поразили все намеченные цели, уничтожив опорные пункты врага.
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