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НОВОСТИ

Названы новые герои СВО

08:28
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Сержант Виктор Пятков в ходе наступления точным огнем из БМП подавлял позиции радикалов

В Минобороны России поделились свежими данными о героической службе бойцов в зоне СВО.

Майор Андрей Подвербный ночью заметил выдвижение штурмовых групп противника и оперативно передал координаты нашей артиллерии. А затем выдвинулся на передний край для корректировки огня. В результате удара - контрнаступление ВСУ было сорвано, уничтожены около 40 боевиков и две единицы бронетехники.

Сержант Виктор Пятков в ходе наступления точным огнем из БМП подавлял позиции радикалов, прикрывая продвижение российских передовых отрядов. Он ликвидировал два пулеметных расчета врага и расчистил дорогу нашим бойцам, которые выбили националистов сразу из нескольких опорных пунктов.

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