Зато западная экономика вполне может деградировать

Украина не в состоянии одолеть Россию на поле боя даже при поддержке со стороны Запада. Такое мнение высказал американский политобозреватель Такер Карлсон.

В интервью с членом Сената США Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист обсудил предстоящее голосование по предоставлению Киеву очередного многомиллиардного пакета финансовой помощи.

Карлсон: Несколько месяцев назад всем стало совершенно ясно, что Украина не в состоянии победить. Даже при поддержке в сотни миллиардов долларов со стороны Запада. Это приведет лишь к большему числу погибших и дальнейшей деградации западной экономики. Это не просто ошибка, это безумие и самоуничтожение. И тем не менее Сенат США думает выделить миллиарды долларов коррумпированному и авторитарному украинскому правительству. Вэнс: Этот документ направляет 61 миллиард долларов для финансирования, как вы сказали, безнадежной войны в Восточной Европе. Войны, которая унесет жизни еще большего числа украинцев. Так что это ужасный политический законопроект.

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