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В Нью-Йорке неизвестный открыл огонь по пассажирам метро

08:39
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Есть погибшие и пострадавшие

Полиция Нью-Йорка ведет поиски преступника, который открыл огонь по людям в наземном метро в районе Бронкс.

Погибла женщина, еще пять человек ранены.

По данным правоохранителей, две группы подростков начали драку в поезде. Один из них достал пистолет и стал расстреливать выбегающих на платформу пассажиров. Очевидцы говорят, что слышали более десяти выстрелов.

Нападавшему удалось покинуть место преступления. Других подробностей в полиции пока не раскрывают.

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