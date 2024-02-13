При пожаре в шведском Гётеборге пострадали 12 человек

Возгорание произошло на строительной площадке нового комплекса водных аттракционов

12 человек пострадали в результате пожара в шведском городе Гётеборг на территории крупнейшего в стране парка развлечений.

Возгорание произошло на строительной площадке нового комплекса водных аттракционов. Огонь быстро охватил помещения. Высокий столб черного дыма был виден почти во всех районах города. Местным жителям рекомендовали не выходить на улицу и держать окна закрытыми. Постояльцев расположенной рядом гостиницы и сотрудников офисов эвакуировали.

Причины пожара выясняются. Аквапарк планировали открыть в конце года. Строительство комплекса обошлось казне в 1 миллиард 200 миллионов долларов.

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