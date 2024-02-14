Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Венера в Козероге и Марс в Водолее чувствуют себя разделенными

Овны

Сегодня у всех знаков личная жизнь может не заладиться. Для вас же самое главное - сверять курс со своими истинными потребностями.

Тельцы

В делах сердечных сегодня все непросто, может быть, лучше уйти с головой в работу? Тем более, что в учебе, поездках и покупках успех тоже маловероятен.

Близнецы

Вам не стоит сегодня обращаться за поддержкой к кому-либо или просить в долг. Лучше уж скорректируйте планы и обойдитесь как-нибудь своими силами.

Раки

Вам следует провести этот день с большой осторожностью: баланс в отношениях сейчас под угрозой. Постарайтесь обойтись без слишком смелых экспериментов.

Львы

У вас может неожиданно случиться финансовый форс-мажор. И это будет стресс. Вообще, деньги сегодня лучше вывести за скобки, чтобы они не влияли на ваше настроение.

Девы

Любовь не всегда бывает в радость: сегодня вы можете встретить человека, который докажет вам это. Если у вас есть пара, лучше проведите этот вечер дома, вместе.

Весы

Вы обычно отлично чувствуете, какой вариант устроит всех. Но сегодня ваш природный талант может подвести, поэтому лучше уточняйте пожелания других.

Скорпионы

Вы будете увлечены переписками, разговорами, но не забудьте уделить внимание тем, кто этого ждет!

Стрельцы

Деньги будут играть сегодня роль в ваших отношениях. Постарайтесь не поссориться из-за них с любимым человеком, деловым партнером или с кем-то из друзей.

Козероги

Венера в вашем знаке и Марс в Водолее чувствуют себя разделенными. Взаимопонимание может быть нарушено, и в этом нет ничьей вины - это важно понимать.

Водолеи

Марсу в вашем знаке не хватает терпения, чтобы понравиться Венере, и вам тоже может быть сложно поддерживать мир любой ценой. И все же потренируйте свою волю.

Рыбы

Вы рискуете потратить всю энергию на воспоминания или мечты, а в реальности может не происходить ничего интересного. А может быть, это и хорошо для вас?

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