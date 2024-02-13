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В Рио-де-Жанейро проходит традиционный карнавал

08:42
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Зажигательные танцы, эффектные костюмы и необычно украшенные платформы

Звон консервных банок и лязг бразильской газировки - шумную вечеринку в небольшом городке Мадре-де Деус, это северо-восток страны, закатили прямо на улице. Пустится в пляс здесь может каждый, а вот чтобы пройтись маршем, нужны доспехи. Подойдет все, что найдется под рукой.

Стразы, блестки и, конечно, перья - весь цвет бразильских танцоров сейчас все-таки зажигает в Рио-де-Жанейро. Город принимает самый грандиозный карнавал в мире. Здесь и вальс цветов, и танец чайного сервиза. И, кажется, самба белого мотылька.

12 школ на Самбодроме представляют тысячи учеников. Лучшие из лучших стараются показать не только высший класс, но и поднять глобальные проблемы. Артисты с боевым раскрасом. На платформах - идолы и скульптуры аборигенов. Эти глаза напротив напоминают: коренные жители Латинской Америки прямо сейчас на грани вымирания.

Калейдоскоп огней, танцев, костюмов и фантастических фигур завершится парадом чемпионов, а еще объявят короля и королеву бала. Впрочем, главное на карнавале, говорят участники, не победа, а праздничное настроение.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Карнавал в Рио-де-Жанейро
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