Нельзя терять времени: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Милы Шатуновой

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение трехлетней Милании Шатуновой. У девочки смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Малышка проходила курс высокодозной химиотерапии, но на препараты началась опасная аллергия. Теперь единственная надежда на выздоровление - специальная иммунотерапия стоимостью более полутора миллионов рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Играя с трехгодовалой Милой, мама старается не думать о том, что еще недавно она была самой счастливой на свете. Любимый муж, две красавицы дочери. А потом случилась страшная беда. Младшая вдруг стала вялой, потеряла аппетит. Родители думали - обычная простуда, но на всякий случай сдали анализы. Результаты шокировали - рак крови. Острый лимфобластный лейкоз.

Смертельный диагноз стал потрясением для всех. Родители Милании - медики. Папа - врач-травматолог, мама - медсестра. Но когда дочка заболела, даже они не заподозрили страшного. Из Брянской области девочку срочно перевели в Санкт-Петербург. Здесь врачи провели курс высокодозной химиотерапии, Миланию удалось вывести в стабильное состояние. Но из-за лекарств началась серьезная и очень опасная аллергия. Поэтому повторный курс для закрепления результата невозможен.

Врачи предложили более щадящий способ - специальную иммунотерапию очень дорогим и редким препаратом. Но стоит лекарство - 1 миллион 539 тысяч рублей. Для молодой семьи сельских врачей это огромные деньги.

"Непосильная сумма для нас. Поэтому мы очень просим всех неравнодушных, чтобы мы могли помочь Милании получить это лекарство", - говорит мама.

Сейчас девочка находится в состоянии хрупкого равновесия. Болезнь ненадолго перестала прогрессировать - но окончательно пока не ушла. И какая чаша этих страшных весов сдвинется с места и в итоге перевесит, никто не знает. Врачам только лишь остается ежедневно контролировать состояние Милы.

Иммунотерапия - единственный способ опередить смертельную болезнь без вреда для маленького организма. Начать лечение нужно срочно, чтобы не потерять драгоценные дни ремиссии.

За маленькую Милу дома переживает вся семья. Родные не видели девочку уже много месяцев. Девочка - всеобщая любимица в семье, ее ласково зовут Милашка. Мама говорит, что когда дочке плохо - дома как будто заходит солнце. Вот сейчас из-за мрачной тучи вновь показался его яркий лучик. И в наших силах сделать так, чтобы этот лучик снова не погас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Милании Шатуновой, программа 1896

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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