Армения обвинила Азербайджан в новом обстреле своих позиций

Сообщается о двух погибших

Двое военнослужащих армии Армении погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана утром во вторник, 13 февраля. Такое заявление сделали в армянском оборонном ведомстве.

Как утверждают в Министерстве обороны Армении, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, утром вторника.

Наряду с погибшими официальный Ереван рассказал о раненых, их количество и степень тяжести состояния не раскрываются, сообщает "Интерфакс".

Россия продолжает выполнять свои обязательства в трехстороннем урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на российской территории, а что касается позиции Еревана по данному вопросу — она Москве неизвестна.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва видит политическую волю Баку и Еревана к заключению мирного соглашения. Спикер Кремля выразил поддержку стремлениям сторон финализировать заключение мирного договора.

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