Путин может приехать в Анкару после выборов в России и Турции

Официально дату поездки президента в Турцию не называли

Анкара рассчитывает, что визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится сразу после выборного цикла в обеих странах. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал источник в администрации турецкого лидера.

Собеседник РИА Новости напомнил, что в России с 15 по 17 марта будут проводиться выборы главы государства, а в Турции на 31 марта назначены выборы в местные органы самоуправления.

Визит Владимира Путина в Анкару готовится, пока конкретных сроков нет, отметил источник. По его словам, Турция рассчитывает, что "это будет сразу же после выборного цикла в двух странах". Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Ранее источники в Анкаре заявили, что визит Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, якобы отложен. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана не прекращалась, хотя конкретную дату он не назвал.

В числе тем, которые предстоит обсудить политикам, называют черноморскую продовольственную инициативу — предполагается, что Эрдоган выдвинет предложения по возобновлению зерновой сделки. Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик подчеркивал, что всемирная организация не участвует в этой инициативе, а Кремль напоминал, что в прежнем виде сделка не может быть восстановлена.

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