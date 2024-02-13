Политик призвал альянс выровнять уровень своих расходов

Партнеры США по НАТО должны нарастить долю своих ассигнований на нужды Украины, иначе Вашингтону следует поставить свои интересы на первое место. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

Политик отметил, что Вашингтон оказывает киевскому режиму помощь в объемах, превышающих на 100 миллиардов совокупную помощь остальных стран НАТО, сообщает РИА Новости.

У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом.

Ранее в Службе внешней разведки России рассказали, что США и Великобритания убеждают другие страны "Большой семерки" (G7) учредить должность спецпосланника по Украине, который будет блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства.

Вместе с тем в американской элите зреет раскол по вопросу помощи Украине Сенатор Майк Ли назвал предательством законопроект о выделении новой помощи киевскому режиму. Законотворцы в США не хотят согласовывать запрос Белого дома.

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