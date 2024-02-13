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Посольство России: США пытаются скрыть правду о своих грязных схемах в Африке

09:16
  • вторник
  • 13 февраля 2024

При этом Госдеп обвиняет Москву

Госдепартамент США посредством голословных утверждений в адрес России пытается скрыть правду о собственных грязных схемах в Африке. Такое заявление сделало в понедельник, 13 февраля, российское посольство в Вашингтоне.
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Как указала дипмиссия в своем Telegram-канале, голословные утверждения относительно якобы распространения российскими спецслужбами данных о деятельности Вашингтона и стран Европы в Африке преследуют именно такую цель.

Вашингтон тревожит развитие сотрудничества Москвы с африканскими государствами, это и является основной причиной надуманных обвинений и попыток запугать партнеров со стороны США, отметили в посольстве.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отмечал, что Москва должна достойно позиционировать себя в Африке в качестве "альтернативы Западу и его неоколониальном подходе к региону". Для этого, по словам сенатора, позитивное отношение африканских стран к России нужно подкреплять "зримыми успехами в реализации совместных взаимовыгодных экономических, инфраструктурных и гуманитарных проектов".

Директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов указывал, что модель развития Западной и Центральной Африки меняется. Людям, которые там живут, не нравится, как управляются их страны — "не нравится, как к ним относятся Франция или США", а потому идет "слом постколониального мышления".

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