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Собянин: Еще 470 единиц техники для операционных закупят в московские стационары до конца года

09:30
  • вторник
  • 13 февраля 2024

В Москве идет масштабная программа модернизации медицинской инфраструктуры

В Москве реализуется крупнейшая программа модернизации медицинской инфраструктуры. Это строительство современных комплексов, реконструкция существующих зданий, внедрение единых стандартов помощи и обновление медицинского оборудования. Как рассказал Сергей Собянин, московские стационары уже получили почти четыре тысячи единиц техники для переоснащения операционных. В этом году будут поставлены еще 470 аппаратов.

Подробнее – на сайте мэра.

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