Володин отверг предложение обсудить с Киевом обмен останков Столыпина

Он назвал эту идею кощунством

Невозможно согласиться с предложением Киева обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина. Такое мнение высказал во вторник, 13 февраля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, на Украине прозвучала инициатива обменять останки Столыпина на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев.

Володин подчеркнул, что обсуждать такое всерьез кощунственно, соглашаться на подобное невозможно, поскольку Столыпин завещал "быть погребенным там, где меня убьют", а потому местом его захоронения стала Киево-Печерская лавра.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил высказывание Петра Столыпина о том, что "в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной".

При этом Путин отмечал, что киевскому режиму "мешает невыгодно настоящая, подлинная история", а потому его орудиями стали русофобия, ксенофобия, национализм.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"