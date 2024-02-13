МВФ указал на необходимость юридической основы для конфискации активов России

Такое решение прорабатывают на Западе

Возможная конфискация на Западе замороженных активов России должна быть юридически обоснована. С таким заявлением выступила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Эксперт подчеркнула, что решение о том, что делать с замороженными активами России, зависит только от стран, удерживающих эти активы, и переговоров между ними. МВФ, по словам Гопинат, не принимает участия в этих дискуссиях.

Однако фонд готов предоставить оценку воздействия на наши страны-члены, на мировую экономику, если будут приняты какие-то решения, сообщает Foreign Policy.

30 января в Еврокомиссии заявили, что достигнуто принципиальное согласие постпредов государств — членов Евросоюза по поводу инициатив ЕК о доходов от замороженных активов России Украине. Их целью, по словам еврокомиссара Кристиана Виганда, является сохранение чрезвычайных доходов от активов Банка России на данном этапе, а в конечном счете — их использование для Украины.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин рассказал, рискнет ли Запад пойти на конфискацию замороженных российских активов и как собираются в Брюсселе контролировать использование Киевом выделенных ему денег.

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