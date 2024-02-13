Палата представителей против

Законопроект, позволяющий выделить 60 миллиардов долларов Киеву, поддержали две трети сенаторов США, которые на работу прибежали даже в выходные. Впрочем, счастливого финала не случилось. Как и предполагалось, проект закона умер по прибытии в Палату представителей. Спикер Майк Джонсон фактически собственноручно его заблокировал.

"Сенат должен был внести поправки в текущий законопроект, чтобы включить реальные положения о безопасности границ, которые действительно помогли бы положить конец продолжающейся катастрофе. Вместо этого законопроект Сената об иностранной помощи умалчивает о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной", - сказал он.

Проблема южных границ США дошла уже до критической точки. Но демократическая половина Конгресса не хочет этого замечать. Переплывающие реку Рио-Гранде - основной электорат их кандидата Джо Байдена. Опасаясь победы Дональда Трампа на предстоящих выборах, пособники Украины приготовили ему ловушку.

"Это закон не просто о финансировании Украины в 2024 году, но и в 2025 и 2026 годах. Допустим, у нас новый президент. В законопроекте содержатся формулировки, ему не дадут выполнить свои предвыборные обещания", - объяснил Джеймс Вэнс, сенатор от штата Огайо.

А именно - прекратить снабжать Киев американскими долларами. Шаг вправо - импичмент. Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у Владимира Путина, уверен - продолжение поддержки Украины - это преступление.

"Украина не сможет победить Россию даже при помощи Запада. Украинской промышленности не хватает ресурсов. То же самое можно сказать про НАТО и США. Людей не хватает. Продолжение поддержки грозит гибелью многих украинцев и деградацией экономики США и Германии. Это саморазрушение и соучастие в убийстве целого поколения на Украине", - указал журналист.

Но американские политики не теряют надежды вытянуть деньги у Конгресса. В ход идут старые добрые приемы.

"Это не первый раз, когда Россия вмешивается в наши выборы, чтобы помочь избрать Дональда Трампа. Сегодня у них на кону гораздо больше, чем в 2016 году: война на Украине, НАТО расширяется. И тут появляется спасательный круг - Дональд Трамп. Вопрос только в том, насколько сильно они будут вовлечены", - заявил Адам Шифф, конгрессмен, председатель комитета по разведке Палаты представителей США.

Чтобы провалить выборы, помощь Москвы Джо Байдену не нужна. Рейтинги президента США падают практически каждый раз после его появления на публике. Вот на встрече с королем Иордании Байден растерянно ищет место, где должен стоять по протоколу.

В Белом доме надеются все еще спасти ситуацию, исключая необходимость проведения теста на когнитивные способности главы государства.

"Я провела бессчетные часы с президентом и в Овальном кабинете, и в дороге. Я должна вам сказать, что он сообразительный, у него острый ум. И он контролирует ситуацию", - сказала Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома.

Впрочем, о том, что старика Джо все-таки могут списать, намекнула вице-президент. Отвечая на вопрос о возрастных проблемах Байдена, Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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