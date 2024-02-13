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Последствия ледяных дождей ликвидируют сразу в нескольких российских регионах

11:44
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Всего без света остаются более 100 тысяч человек

Самое популярное место в Воронеже сейчас - травмпункт. Люди сюда пребывают один за одним, а внутри яблоку негде упасть.

Атмосферный фронт с ледяными дождями и ветром сместился от Москвы на юго-запад. Дороги и тротуары покрыты плотной коркой. Передвигаться по улицам пешком - квест не из простых. Но и за рулем - не лучше. Ситуация на дорогах настолько сложная, что все рейсовые автобусы из города пришлось отменить.

Стоически боролись с гравитацией и жители Брянской области. Здесь тоже сплошная ледяная корка покрыла все горизонтальные поверхности. Кто-то, не желая пополнять списки пациентов травмпункта, посыпает солью путь перед собой.

Жители Калуги никуда не торопятся и передвигаются по городу по принципу "тише едешь - дальше будешь". Так, из прямоходящего человек становится еле ходящим.

В Ростовской области, где непогода вызвала настоящий энергетический коллапс, продолжают устранять последствия ледяного дождя. Однако еще больше 50 тысяч человек остаются без света. В соседней ЛНР - почти 42 тысячи, в Волгоградской области - 11 с половиной тысяч. А вот в Астраханской энергоснабжение полностью восстановили. Как и движение на трассах, хотя аварии еще случаются.

В Москве к утру ледяной дождь прекратился, сейчас на улицах - снегоуборочная техника и дворники делают все, чтобы по городу можно было передвигаться с привычной скоростью. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Последствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
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