Конференция по ситуации на Ближнем Востоке открылась в Москве

Во встрече принимают участие полсотни ведущих экспертов из 16 стран

Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают во вторник в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". Конференция, организованная совместно с Институтом востоковедения, открылась в Москве.

Во встрече принимают участие полсотни ведущих экспертов из 16 стран. Ожидается и участие Сергея Лаврова. Глава российского МИД выступит перед собравшимися в закрытом для прессы формате.

В этом году традиционное мероприятие проходит на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. И очевидных изменений баланса мировых сил.

"Мы оказались в ситуации, когда, как в свое время заметил Эйнштейн, ничего нет практичней, чем хорошая теория. Нам нужна теория будущего - теория того, как будут строиться взаимоотношения между странами. И в этом смысле лучшего полигона, площадки, территории, региона, в котором надо искать урегулирование, чем Ближний Восток, и придумать невозможно", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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