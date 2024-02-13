ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Конференция по ситуации на Ближнем Востоке открылась в Москве

11:45
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Во встрече принимают участие полсотни ведущих экспертов из 16 стран

Ситуацию на Ближнем Востоке обсуждают во вторник в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай". Конференция, организованная совместно с Институтом востоковедения, открылась в Москве.

Во встрече принимают участие полсотни ведущих экспертов из 16 стран. Ожидается и участие Сергея Лаврова. Глава российского МИД выступит перед собравшимися в закрытом для прессы формате.

В этом году традиционное мероприятие проходит на фоне резкого обострения палестино-израильского конфликта. И очевидных изменений баланса мировых сил. 

"Мы оказались в ситуации, когда, как в свое время заметил Эйнштейн, ничего нет практичней, чем хорошая теория. Нам нужна теория будущего - теория того, как будут строиться взаимоотношения между странами. И в этом смысле лучшего полигона, площадки, территории, региона, в котором надо искать урегулирование, чем Ближний Восток, и придумать невозможно", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сектор Газа
Сектор Газа
Клуб "Валдай"
Клуб "Валдай"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.