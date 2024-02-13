На форуме "Технологии и безопасность" обсудят развитие искусственного интеллекта

Мероприятие пройдет на территории "Крокус Конгресс Холла"

Развитие искусственного интеллекта и цифровую трансформацию органов власти обсуждают участники 29 - го международного форума "Технологии и безопасность".

Он открылся сегодня и продолжится в течение трех дней на территории "Крокус Конгресс Холла". Основная тема - достижение технологического суверенитета в сферах, критически важных для страны.

Также в программе форума - вопросы кибербезопасности, разработка отечественных ИТ-технологий и создание умной городской среды.

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