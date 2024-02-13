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Анталья оказалась во власти наводнений

11:39
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Мощные ливни обрушились на курортную провинцию

Турецкая Анталья - во власти наводнений. Мощные ливни обрушились на курортную провинцию вечером и продолжались всю ночь.

В городах затоплены улицы - движение по ним затруднено, а то и вовсе невозможно. Бурлящие потоки несутся по дорогам, сметая все на своем пути и оставляя на асфальте искореженные машины.

В столице региона затоплен исторический центр. Власти отменили занятия в школах. По прогнозам, дожди на побережье будут идти до четверга.

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