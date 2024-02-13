Анталья оказалась во власти наводнений

Мощные ливни обрушились на курортную провинцию
Турецкая Анталья - во власти наводнений. Мощные ливни обрушились на курортную провинцию вечером и продолжались всю ночь.
В городах затоплены улицы - движение по ним затруднено, а то и вовсе невозможно. Бурлящие потоки несутся по дорогам, сметая все на своем пути и оставляя на асфальте искореженные машины.
В столице региона затоплен исторический центр. Власти отменили занятия в школах. По прогнозам, дожди на побережье будут идти до четверга.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"