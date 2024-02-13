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Зюганов назвал сроки послания Путина Федсобранию

10:26
  • вторник
  • 13 февраля 2024

Кремль официально еще не оглашал дату

Российский лидер Владимир Путин может обратиться с традиционным посланием к Федеральному собранию в конце февраля. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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Вдаваться в подробности или раскрывать источник своей информации политик не стал, отметив лишь, что послание "будет в конце февраля", сообщает РИА Новости.

Ранее источники в губернаторском корпусе уверяли, что Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 27 или 28 февраля, поскольку служебные командировки глав восточных регионов в Москву планируются именно на эти дни.

Официально администрация главы государства пока не называла никаких дат обращения Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию.

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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов
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