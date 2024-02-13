Азербайджан заявил об операции "Возмездие" в отношении Армении

Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле

Государственная пограничная служба Азербайджана объявила о проведении операции "Возмездие" в ответ на действия армянских военных на границе 12 февраля.

Как уточнили в погранслужбе, 13 февраля проводилась операция "Возмездия", в ходе которой операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда накануне были обстреляны азербайджанские солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены.

При этом Баку возложил полную ответственность за случившееся на военно-политическое руководство Армении, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Ереван забыть о непризнанном Нагорном Карабахе, который ушел в историю, и перейти непосредственно к делимитации границы. По словам политика, в Азербайджане хотели бы, чтобы с Арменией "не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии".

Глава армянского кабмина Никол Пашинян подчеркивал, что "если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным".

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