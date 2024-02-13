Путин: Россия открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами в медицине

Это касается и области инновационных медицинских технологий

Россия всегда открыта к сотрудничеству и реализации совместных проектов с зарубежными партнерами в сфере инновационных медицинских технологий. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий.

Глава государства заверил, что Россия на передовой технологической базе будет развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров, сообщает пресс-служба Кремля.

Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей. Такая комплексная, масштабная задача требует консолидации усилий государства, медицинских, научных организаций, технологических компаний.

Ранее глава государства напомнил, что российские власти ставят задачи развития медицины на приоритетные места. Хотя нерешенных вопросов в этой сфере хватает, работа в рамках национального проекта "Здравоохранение" уже начала давать плоды.

Председатель российского кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что развитие системы здравоохранения остается для правительства приоритетным направлением. Политик особо поблагодарил врачей и других медицинских работников, которые трудятся в новых субъектах России.

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