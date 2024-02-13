Захарова предупредила, что ждет Запад за присвоение российских активов

Правовых оснований для подобных действий у западных стран нет

Ответ Москвы в случае присвоения Западом российских активов будет жестким. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как отметила спикер внешнеполитического ведомства в эфире "Соловьев Live", "ответ будет чрезвычайно жестким, без какой-либо возможности посмотреть, где можно смягчить углы".

Захарова предупредила, что Москва квалифицирует подобные действия как воровство, а потому отношение к их авторам будет таким же, как к ворам, а "вор должен сидеть в тюрьме, со всеми вытекающими последствиями".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя вероятность национализации в Германии активов "Роснефти", предупредил, что Москва не исключает никаких способов для защиты своих компаний, а подобный шаг в случае его реализации станет фактически экспроприацией чужого имущества.

При этом представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер в Давосе признавала, что конфискация российских активов не станет панацеей для Киева. Также она подчеркивала, что данный вопрос далек от решения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"